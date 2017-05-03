Apple сообщила о падении продаж iPhone

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Компания Apple отчиталась о падении продаж iPhone во втором квартале 2017 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году, сообщает во вторник "Би-Би-Си".

Несмотря на это, доход компании вырос более чем на 1% за счет повышения цен на продукцию. За второй квартал 2017 году общая выручка Apple составила $52,9 млрд при 50,76 млн проданных iPhone. За тот же период в прошлом году было реализовано 51,2 млн iPhone, а выручка составила $50,6 млрд.

Глава Apple Тим Кук объяснил падение спроса тем, что покупатели ждут выхода новой модели.