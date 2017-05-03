Сирийская оппозиция ушла с переговоров в Астане из-за продолжающихся боев в Хомсе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии, сообщил агентству "Интерфакс" член делегации Усама Абу Зейд.

"Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня", - сказал Абу Зейд.

Позже советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди заявил, что делегация может вернуться за стол переговоров в Астане в случае нормализации военной обстановки.

"Делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах. Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся", - сказал он.

Аль-Ариди отметил, что делегация сирийской оппозиции не покидала Астаны.

Со своей стороны абу-Зейд сообщил агентству "Интерфакс", что представители вооруженной сирийской оппозиции выразили готовность встретиться с делегациями ООН и США в Астане, но не на полях переговоров "Астана-4". "Если ООН или американцы заявят о своем желании встретиться с нами, то мы готовы с ними встретиться в той гостинице, где мы остановились", - сказал он.