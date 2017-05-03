Представитель США прибыл в Астану на переговоры по Сирии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс прибыл в Астану для участия в очередном раунде переговоров по закреплению режима прекращения огня в Сирии, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Все делегации прибыли, в том числе представитель США. Он прибыл ночью", - сказал Жайнаков.

Делегации стран-гарантов возглавляют: от России - специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавляет глава организации "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.

В переговорах также примут участие специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Телль.

Переговоры предположительно начнутся в полдень. "Скорее всего, начало будет в 12 часов, так как часть делегатов прибыла ночью и рано утром", - сказал Жайнаков. Он добавил, что встречи пройдут в закрытом формате.