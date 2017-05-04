В ООН назвали сексуальное насилие инструментом террора и пыток

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сексуальное насилие стало инструментом террора и пыток в условиях вооруженных конфликтов, многие террористические группировки в Сирии, Ираке и Нигерии похищают женщин, превращают их в сексуальных рабынь и торгуют ими на открытых рынках, говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о сексуальном насилии в условиях конфликта. Как сообщает центр новостей ООН, в докладе представлена информация, которая касается ситуации в 19 странах, охваченных конфликтами и переживающих постконфликтное восстановление.

В приложении к докладу содержится "черный список" сторон, "которые обоснованно подозреваются в совершении изнасилований" в ситуациях вооруженного конфликта, в нем числятся террористическая группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ), "Боко харам", "Армия сопротивления Бога" и многие другие вооруженные группы.

Кроме того, в "черном списке" фигурируют правительственные вооруженные силы и разведывательные службы Сирии.

В районах, контролируемых ИГ, "сирийские женщины и девочки томятся в условиях жестких ограничений, лишены возможности учиться и работать", отмечается в докладе.

"Тысячи женщин и девочек из общин езидов, которые были схвачены в Ираке в августе 2014 года и перевезены в Сирию, по-прежнему находятся в сексуальном рабстве. Поступают новые сообщения о том, что с начала военных операций в Мосуле еще больше женщин и детей насильственно перевозятся из Ирака в Сирию", - подчеркивает глава ООН.

Гутерриш сообщил в докладе о нарушениях прав сирийских женщин и девочек в ходе обысков, на контрольно-пропускных пунктах и в центрах содержания под стражей. Он рассказал, что в Сирии процветает практика ранних принудительных браков.

Генеральный секретарь ООН также отметил , что, несмотря на военные успехи, достигнутые в борьбе с "Боко харам", женщины и девочки на севере Нигерии по-прежнему становятся жертвами сексуального насилия террористов, боевики используют их в качестве террористов-смертников.