"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) намерено заняться "государственным строительством" в Афганистане, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на информированные источники.

"Движение "Талибан" накануне объявило о традиционном "весеннем наступлении" и призвало мирных жителей держаться подальше от военных баз. Группировка заявила, что "сезон боев" в этом году будет дополнен "политическими усилиями". Операции радикалов будут включать войсковые атаки, партизанские диверсии и теракты. Кроме того, движение планирует заняться и "государственным строительством" в стране", - сообщает издание.

В публикации отмечается: пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в официальном коммюнике заявил, что движение контролирует более половины территории Афганистана. Примечательно, что представитель группировки сослался на американский доклад, где также говорится о контроле талибов примерно над 52% территории страны. Теперь "Талибан" будет применять не только военные методы борьбы, но и займется "государственным строительством в Афганистане, то есть де-факто попытается создавать параллельные госорганы".

Газета напоминает, что ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. В стране активизируются не только радикалы из движения "Талибан", но и террористы ИГИЛ (в соответствии с законодательством РФ деятельность обеих организаций запрещена в России). По данным миссии ООН в Афганистане, в 2016 году потери среди мирного населения побили десятилетний рекорд: погибли или получили ранения 11,418 тыс. человек. Боевые потери также были весомыми: за последний год погибли около 7 тыс. афганских военных и полицейских.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.