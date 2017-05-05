Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
В мире

В боях за уезд в Афганистане за сутки убиты и ранены до 100 талибов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки правительственные силы Афганистана в боях за уезд Зебак провинции Бадахшан, на северо-востоке страны убили и ранили до 100 боевиков радикального движения "Талибан", сообщил местным СМИ губернатор провинции Файсал Бекзод.

По его словам, среди убитых и раненных экстремистов есть иностранные граждане.

Операция правительственных сил началась при поддержке авиации накануне, после того как на прошлой неделе уезд Зебак был захвачен талибами.

Бекзод отметил, что в ходе операции правительственные силы вывели из строя три единицы бронетехники противника, освободили несколько селений уезда.

"Операция продолжится до полного освобождения территории уезда от боевиков. Правительственные силы планируют развивать наступление на уезды Вардудж и Ямган, которые находятся под контролем экстремистов уже второй год", - заявил губернатор.

Талибы захватили стратегически важный населенный пункт Зебак, имеющий выход на Пакистан и Таджикистан, на прошлой неделе, после того, как объявили о начале весенне-летней операции "Мансури", названной в честь убитого ранее бывшего лидера движения Ахтара Мансура.

Теги: Афганистан, Зебак, Талибан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Для всех других турецких курортов предупреждение отозвано, сообщил источникПодробнее
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке
По словам женщины, она использовала произведенную фирмой присыпку с тальком ежедневно в течение 40 летПодробнее
Источник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в СирииИсточник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в Сирии
Съемочная группа одного из арабских каналов заплатила местным жителям за участие в постановкеПодробнее
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями
Какое наказание ждет страны, пока неизвестно, но Россию и Украину могут на три года отстранить от участия в конкурсеПодробнее
Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей
91-летняя королева продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанностиПодробнее
В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене ЯнуковичаВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Экс-президент обвиняется в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность УкраиныПодробнее
Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДРТиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР
Пхеньян предупредил Пекин о "последствиях" следования политике СШАПодробнее
"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы
Движение объявило о традиционном "весеннем наступлении"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиМоскваСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Футболист ЦСКА Дзагоев не сыграет с "Амкаром" в матче премьер-лиги
В День Победы над Москвой разгонят облака
Путин обещал обсудить с генпрокурором и главой МВД положение секс-меньшинств в Чечне
Нью-Йоркское кафе обвинило Starbucks в краже их латте "Единорог"
В Подмосковье обнаружили подпольный склад "Боярышника"
РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
В боях за уезд в Афганистане за сутки убиты и ранены до 100 талибов
Букмекеры не выявили фаворита матча ЧМ по хоккею Швеция – Россия
Основатель Amazon продал акции компании на $1 млрд
Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии
В Харькове вновь осквернили могилу маршала Бажанова и братскую могилу
В Россию вернулись двое освобожденных в Ливии моряков
Юлия Ефимова выступит на ЧМ-2017 по плаванию
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи