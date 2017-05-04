Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 18 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева, где ранее в четверг начался процесс по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, объявил перерыв в заседании до 18 мая.

Также судья Владислав Девятко разрешил Януковичу участвовать в процессе с помощью видеоконференции.

"Суд, посоветовавшись на месте, принял решение ходатайство стороны защиты удовлетворить частично... предоставить возможность стороне защиты для участия Януковича в заседании путем видеосвязи", - сказал судья Девятко, отметив, что "решение принято для реализации сторонами, в том числе обвиняемым, своих прав присутствовать на судебном заседании, как того требует Европейский суд по правам человека".

Как сообщалось, суд в четверг начал подготовительное заседание по делу экс-президента. Януковичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (пособничество как одна из категорий соучастника преступления) УК Украины.