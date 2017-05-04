Источник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в Сирии

Съемочная группа одного из арабских каналов заплатила местным жителям за участие в постановке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский военно-дипломатический источник сообщил, что в Сирии проведена постановочная съемка, якобы подтверждающая очередное применение правительственной армией химического оружия.

"В данных постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев", - сказал источник.

"Для придания натуральности, видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера", - сообщил источник.

По его словам, участники съемок получили по тысяче сирийских фунтов и продуктовые наборы.

Источник заявил, что постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения сделаны видеогруппой стрингеров одного из арабских телеканалов.

"Множественный одновременный вброс отснятых выдеофальшивок с кричащими комментариями в социальные сети должен быть осуществлен в предстоящие несколько дней", - сообщил источник.

Ранее в российском военном ведомстве прокомментировали доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что сирийские войска в городе Хан-Шейхун для химатаки могли применить авиабомбы советского производства.

В министерстве обороны напомнили, что советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и были утилизированы еще в 60-х годах ХХ века, а единственную воронку от якобы разрыва химического боеприпаса залили цементным раствором, не дожидаясь приезда экспертов.