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Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе

В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights Watch

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России назвали безосновательным доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что сирийские войска в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) для химатаки могли применить авиабомбы советского производства.

"Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее правозащитники опубликовали доклад, согласно которому в провинции Идлиб могли быть применены авиабомбы советского производства, которые предназначены для проведения химатак с зарином. Правозащитники утверждают, что там были использованы авиабомбы ХАБ-250 или ХАБ-500.

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"Примечательно, что главным доказательством у Human Rights Watch служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве", - сказал Конашенков.

"Никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином", - заявил генерал.

"ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы", - сказал Конашенков.

Он напомнил, что после инцидента в Хан-Шейхуне прошел месяц, однако представители западных стран и эксперты Организации по запрещению химического оружия на месте инцидента так и не побывали.

"Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", - констатировал генерал.

"Местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва химического боеприпаса цементным раствором", - заявил Конашенков.

Последствия якобы имевшей место химической атаки

7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийской правительственной армии "Шайрат". В США считают, что с этого аэродрома была совершена химическая атака в Хан-Шейхуне, которая привела к большим человеческим жертвам.

Власти Сирии заявили, что готовы допустить на аэродром "Шайрат" независимых экспертов, российские военные пообещали обеспечить безопасность миссии.

В апреле европейские СМИ со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу сообщили, что в Хан-Шейхуне мог быть применен зарин либо его аналог.

Российские военные заявили, что химического оружия у армии Сирии нет.

Теги: Сирия, Минобороны, Идлиб, HRW
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