Сирийская армия отбила у ИГ ряд позиций в Пальмире

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Сирии возобновили военные операции на юго-востоке Пальмиры, атаковав ряд позиций террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ), сообщает в четверг арабское издание "Аль-Масдар".

По его данным, части сирийской армии при поддержке российских бомбардировщиков с воздуха и ополченцев бедуинского клана Шайтат, установили контроль над четырьмя стратегическими точками, которые удерживали боевики ИГ.

Ранее в четверг западные СМИ сообщили, что армия Ирака начала новую фазу операции по освобождению западной части иракского Мосула и его окрестностей от боевиков ИГ.