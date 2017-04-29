Саперы РФ обезвредили в Пальмире свыше 6,5 тыс. взрывоопасных предметов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские саперы обезвредили в исторической части Пальмире более 6600 взрывоопасных предметов, очистив более 1,5 тыс. га территории, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В период с 8 марта по 20 апреля 2017 году в ходе гуманитарного разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1514 гектаров территории, 140 км дорог, около 2000 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6609 взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройства", - сказали в департаменте.

По его данным, в подмосковном Нахабино в субботу состоялась церемония награждения военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ, принимавших участие в разминировании сирийской Пальмиры.

Для выполнения операции было задействовано более 150 военнослужащих и 17 единиц специальной техники, в том числе бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и "Рысь", многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Также саперами использовались современные средства поиска и минно-розыскные собаки.

Как добавили в департаменте, в ходе выполнения задач были протестированы перспективные средства поиска и новые образцы экипировки.