Американские военные узнали о собственном авиаударе по мечети в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Расследование Центрального командования США показало, что в ходе удара авиации на севере Сирии в марте, приведшем к гибели более 40 человек, американские военные попали в здание, которое являлось частью "комплекса мечети", сообщил CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

По словам одного из источников, в результате расследования было выявлено, что на момент удара сооружение использовалось в религиозных целях.

Как поясняет телеканал, традиционно любое религиозное сооружение, больницы и школы должны находиться в так называемом "необстрельном списке". Существуют процедуры по исключению объектов из списка, если становится очевидным, что они потеряли статус охраняемых в связи с использованием их террористами, отмечает CNN.

Во время обстрела США по-прежнему полагали, что строение использовалось "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), заявили представители Пентагона. Однако никто из них не смог сказать, находилось ли здание в момент авиаудара в указанном списке или же было изъято из него.

22 марта телеканал сообщал, что американские военные начали официальное расследование удара военной авиации на севере Сирии после того, как местные жители сообщили о гибели более 40 человек.

17 марта официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис заявил, что авиация США нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки "Аль-Каида".

Представитель Центрального военного командования США полковник Джон Томас в свою очередь заявил, что будет проведено расследование, касающееся авиаудара по мечети на севере Сирии.