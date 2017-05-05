В Африке появилась новая смертельная болезнь

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Менее чем за две недели в Либерии зарегистрировано 28 случаев заболевания неизвестным недугом, 12 из них - со смертельным исходом, сообщает в пятницу на своем сайте Роспотребнадзор.
Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей.
При этом, как отмечается в сообщении, тесты на возбудитель лихорадки Эбола оказались отрицательными. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.
Исследованием болезни занимаются специалисты ВОЗ и других международных организаций.