Российские пограничники опровергли захват украинского катера у берегов Крыма

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пограничники пресекли вход в территориальные воды России украинского поисково-спасательного катера, экипаж которого производил фото и видеосъемку российских судов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

Инцидент произошел еще 23 апреля, но российские пограничники сообщили о нем только сегодня после появления в интернете обвинений Министерства инфраструктуры Украины в попытке российского корабля захватить катер со спасателями.

Информация о приближении судна под флагом Украины поступила в крымское погранупраление от капитанов российских земснарядов "Амур" и "Печора", осуществляющих экономическую деятельность в территориальных водах России.

"Для предупреждения несанкционированного захода в территориальное море РФ, обеспечения безопасности российских земснарядов и их экипажей в район обнаружения украинского судна выдвинулся сторожевой катер пограничного управления. Выйдя в радиоэфир, командир уведомил украинскую сторону о том, что дальнейшее движение указанным курсом и скоростью приведет к нарушению государственной границы РФ", - говорится в пресс-релизе.

"В ответ капитан катера сообщил, что не нарушал государственную границу России, находится в территориальных водах Украины и уже уходит курсом на порт Скадовск. Меры принудительной остановки, применения оружия пограничным сторожевым катером не осуществлялось. Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении", - подчеркивается в сообщении.