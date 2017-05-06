В СБУ пообещали не допустить провокаций на акции "Бессмертный полк" в Киеве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины примет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций в ходе акции "Бессмертный полк", которая пройдет в Киеве 9 мая, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы должны дать возможность людям выйти, и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", - сказал он в эфире "5 канала".

Кроме того, Тандит заявил, что нет никаких оснований для запрета в Киеве данного мероприятия, которое также ежегодно проводится в России.