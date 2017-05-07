Задержанный у французской военной базы сознался в подготовке теракта

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Арестованный 5 мая у французской военной базы Эвре 34-летний мужчина признался в подготовке теракта. Как сообщает Europe 1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, задержанный — бывший военный, уволившийся в 2013 году после 10 лет службы и принявший ислам годом позже. Он находился под наблюдением правоохранительных органов из-за своих радикальных взглядов.

В ходе допроса отставной военный заявил. что хотел в одиночку совершить теракт от имени "Исламского государства" (ИГ; террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ). В его автомобиле был найден флеш-накопитель с записанным на нем признанием в принадлежности к ИГ.

В данный момент власти устанавливают, мог ли задержанный проникнуть на территорию военной базы и что конкретно он мог сделать на ее территории.