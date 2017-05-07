МВД Франции сообщило предварительные итоги выборов президента

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Победитель президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон, по последним данным, набрал во втором туре голосования 61,7% голосов, объявили в воскресенье в МВД страны.

Его соперница Марин Ле Пен заручилась поддержкой 38,3%.

Кроме того, 9,4% не выбрали ни одного из кандидатов. Явка во втором туре составила 75,9%, что стало одним из самых низких показателей за время Пятой республики во Франции.

Речь идет о данных, полученных после обработки более 50% бюллетеней. Окончательные данные по выборам, как ожидается, будут известны на следующей неделе.

К этому моменту Марин Ле Пен признала поражение и поздравила Эмманюэля Макрона с победой.