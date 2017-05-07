Отец Марин Ле Пен пообещал противостоять переименованию основанной им партии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Основатель ультраправого "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен заявил в воскресенье, что будет противостоять планам нынешнего ее руководства по переименованию партии.

"Я не допущу, чтобы название "Национальный фронт" просто так было уничтожено. Будет партийный съезд, и участники должны будут принимать решения, а не господин Филиппо", - сказал он в эфире радиостанции "Франс-энфо".

Ранее один из лидеров "Национального фронта" Флориан Филиппо заявил, что партии предстоит "трансформироваться в новую политическую силу. Следовательно, по определению, ее название должно будет измениться".

Ветеран французской политики Жан-Мари Ле Пен - отец Марин Ле Пен, проигравшей во втором туре президентских выборов во Франции. Он заявил, что расстроен проигрышем дочери.