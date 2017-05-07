Представители еврейской и мусульманской общин Франции приветствовали победу Макрона

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главный раввин Франции Хаим Корсиа в воскресенье приветствовал результаты второго тура президентских выборов.

Так, согласно опубликованным в парижской прессе коммюнике, Корсиа "радуется триумфу республиканских ценностей и приветствует французов, которые мобилизовались, чтобы остановить ультраправых".

Данные второго тура приветствовали и в Великой парижской мечети, где Макрона поздравили с "блестящей победой".

Там отметили, что в этом "видят знак того, что Франция мирит в себе все духовные и религиозные составляющие, чтобы быть единой перед угрозой разделения, существующей для нации".