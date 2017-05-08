В мире

Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сегодня Европа и мир смотрят на Францию, заявил под бурные крики одобрения и аплодисменты избранный президент страны Эмманюэль Макрон вечером в воскресенье, выступая на эспланаде Лувра перед избирателями.

"Европа и мир ожидают, что мы повсюду будем защищать дух просвещения, находящийся под угрозой в немалом количестве мест. Они ожидают, что всюду мы будем защищать свободы и угнетенных. Они ожидают, что мы принесем новую надежду, новый гуманизм более безопасного мира, мира защищенных свобод, мира экономического роста, большей справедливости, лучшей экологии. Они ожидают, что мы, наконец, будем самими собой", - заявил Э.Макрон перед тысячами собравшихся у Лувра людей.

Среди стоящих задач он назвал преобразование Европы и обеспечение безопасности всех французов.

"Да, сегодня мы выиграли право, которое обязывает нас. Вы выбрали отвагу, и мы продолжим проявлять отвагу, и каждый новый день продолжим нести ее в себе, потому что это то, чего французы и француженки ожидают, потому что это то, чего Европа и мир ожидают от нас. Они ждут, чтобы снова Франция их удивляла, чтобы Франция была самой собой, и это что мы сделаем", - пообещал избранный президент.

Теги: Франция, Эмманюэль Макрон
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