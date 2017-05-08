Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о зонах деэскалации в Сирии

У границ зон деэскалации будут работать полосы безопасности под управлением стран-гарантов

Брифинг Минобороны РФ по поводу создания зон деэскалации конфликта в Сирии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия внесла в Совет Безопасности проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Подтверждаем, что проект резолюции внесен", - сказал он.

В свою очередь, источник в штаб-квартире ООН сообщил агентству, что "голосование по проекту состоится, возможно, на этой неделе".

Как сообщалось, режим прекращения огня в четырех предполагаемых зонах деэскалации в Сирии должен наступить в субботу 6 мая в рамках вступившего в силу астанинского меморандума.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тысячи боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Рудской отметил, что Меморандум не означает прекращения борьбы с джихадистами из ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры (террористические организации, запрещенные в РФ) на территории Сирии. Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск сирийской армии будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии, и освобождению районов вдоль реки Евфрат при поддержке ВКС России.