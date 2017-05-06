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В Сирии появились первые жертвы с после вступления в действия меморандума о деэскалации

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Случай гибели людей во время боев между правительственными войсками и вооруженными сторонниками оппозиции зафиксирован в субботу на юге Сирии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на оппозиционеров. Согласно их данным, четыре мятежника погибли во время обстрела в провинции Деръа.

AP отмечает, что это - первые данные о гибели людей во время боевых действий с момента вступления в силу в субботу меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. В сообщении не уточняется, проходил ли бой в Деръа на территории одной из подобных планируемых зон.

Кроме того, по информации оппозиции Сирии, ребенок погиб в пригороде Дамаска во время артобстрела, проведенного правительственными силами.

Теги: Сирия
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