Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

Президент США считает, что Салли Йейтс причастна к их утечке в СМИ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.

Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.

Трамп в связи с этим написал в своем твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Расследование о "российском вмешательстве" началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против России.

Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Трампа о контактах Флинна с российским дипломатом, о чем сам Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.