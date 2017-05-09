В Киеве задержали пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в Киеве в местах проведения акций по случаю 9 мая спокойная, однако полиция задержала двух человек, пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

"Ситуация довольно спокойная... контролированная... Несколько минут назад были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Их доставили в райуправление, где будет дана правовая оценка их действиям", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По словам Крищенко, ранее утром дымовую шашку применил активист - противник акции "Бессмертный полк", бросив ее в направлении сотрудников полиции.

Начальник киевской полиции также отметил, что у некоторых людей преклонного возраста изъяли несколько георгиевских лент.

По информации полиции, в марше "Бессмертный полк" будут принимать участие около 1,5 тыс. человек. "Это предварительная оценка, участников может быть больше", - сказал Крищенко.