Около 500 человек вышли на улицы Киев для участия в акции "Бессмертный полк"

По сообщению полиции Киева, активисты из офиса ОУН бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки и палки по правоохранителям и участникам акции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В центре Киева началось движение марша "Бессмертный полк".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна из около 500 человек выдвинулась по ул. И.Мазепы от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы около 11.00. Впереди колонны находится тройное полицейское оцепление.

Проходя мимо здания, где расположились активисты Добровольческого руха ОУН (организация украинских националистов, запрещена в РФ), колонна остановилась. Участники марша начали скандировать: "Фашизм не пройдет!". В ответ активисты ОУН выкрикивали из окон: "Слава Украине!".

Возле этого здания неизвестные зажгли дымовую шашку.

Затем колонна продолжила шествие. Ее участники держат фотографии родственников, погибших во Второй мировой войне, и красные гвоздики. В колонне, в основном, пожилые люди.

Охраняет участников шествия большое количество правоохранителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша "Бессмертный полк" идут по проезжей части, отделенные кордоном правоохранителей, и периодически выкрикивают: "Фашизм не пройдет!"

Между тем, что отдел коммуникации полиции Киева сообщает: "Активисты из офиса ОУН бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции и журналистам".

Кроме того, поступило сообщение от врачей о том, что полицейский получил телесные повреждения от дымовой шашки.