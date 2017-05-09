В Харькове произошли стычки в ходе мероприятий по случаю дня Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Харькове у Мемориала Славы прошла церемония возложения цветов по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в колонне шли как ветераны Второй мировой войны, так и участники силовой операции в Донбассе.

Несколько десятков человек несли фотографии с надписью "Бессмертный полк". Когда подошла их очередь возлагать цветы, они начали скандировать "Фашизм не пройдет!" и петь песни военных лет. В ответ участники силовой операции в Донбассе начали петь гимн Украины.

В ходе церемонии возникло несколько стычек и перепалок, в том числе одна - из-за георгиевской ленточки.

"Все конфликты локализованы сотрудниками Национальной полиции совместно с общественными организациями и патрульной полицией. С заявлениями о нанесении телесных повреждений на данный момент никто не обращался", - сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Бирбасов.

По оценкам полиции, по состоянию на 10:30 утра Мемориал Славы посетили до 10 тыс. человек.