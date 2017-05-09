Участники марша "Бессмертный полк" в Киеве возложили цветы к Вечному огню

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Марш "Бессмертный полк" завершился возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна прибыла к монументу около 11:30.

Вверху над Вечным огнем уже разместились несколько десятков представителей националистических организаций, которые развернули большой флаг Украины и пели национальный гимн.

Участники марша молча по очереди возложили гвоздики к монументу. В ответ националисты скандировали: "Ганьба!".

В толпе периодически возникают словесные перепалки, но быстро затихают. Стычки не происходят.

Центр Киева охраняет большое количество полицейских. Небо над парком Славы патрулирует полицейский вертолет.