Жители Таллина пришли возложить цветы к подножью Бронзового солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии во вторник проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

По традиции, центром праздничных событий стал монумент Воину-Освободителю Таллина от немецких фашистов, известного в народе как Бронзовый солдат.

Так как в Эстонии День Победы не является государственным праздником, многие жители уже с раннего утра приходят сюда возложить цветы перед началом работы.

Венки и цветы к подножью монумента и могилам советских солдат возложила также делегация посольства Российской федерации во главе с послом Александром Петровым. Цветы возложили также ветераны Великой Отечественной войны, представители российских соотечественников в Эстонии, общественных организаций.

У монумента выставлен молодежный Почетный караул в форме красноармейцев, а также в форме моряков-балтийцев. У главного входа на Военное кладбище разбита палатка, из которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет. Волонтёры раздают георгиевские ленточки, а маленьким детям дарят воздушные шарики с символикой праздника.

В 17.30 начнется шествие "Бессмертного полка в Таллине". Оно пройдет от Таллинского автовокзала до Военного кладбища.

Мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине Великой Победы, проходят не только в Таллине, но и в Нарве, Кохтла-Ярве, Тарту, Пярну, Валга, Хаапасалу, Палдиски и других городах. Вместе с представителями организаций российских соотечественников в праздничных мероприятиях принимают участие сотрудники посольства Российской Федерации.