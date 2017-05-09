Мун Чжэ Ин объявил о своем лидерстве на выборах президента в Южной Корее

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин во вторник заявил о своих лидирующих позициях по предварительным итогам подсчета голосов, отданных на досрочных президентских выборах в Южной Корее.

"Я буду президентом для всего южнокорейского народа", - сказал он в эфире национального телевидения.

По данным западных СМИ, около 40% избирателей отдали свои голоса именно за Мун Чжэ Ина. При этом Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" получил поддержку примерно 27% избирателей. В свою очередь, представитель "Народной партии" Ан Чхоль Су занял третье место, в настоящий момент набрав порядка 20% голосов.

Досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. Кроме того, по стране прокатилась массовая компания с осуждением главы государства.

В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.