Аваков уволил глав полиции Днепропетровской области и облцентра

В день Победы в бывшем Днепропетровске произошло несколько стычек на массовых мероприятиях, в числе пострадавших есть представители полиции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "По следам" инцидентов и провокаций в Днепре (бывшем Днепропетровске) в день Победы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

"1. Утром подписан приказ об освобождении от должностей: - начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешка; - начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; - соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - написал Аваков в своем фейсбуке.

Кроме этого, по словам главы МВД Украины, назначено служебное расследование по факту произошедших в Днепре столкновений с целью дальнейшего изучения действий полицейских. Он отметил, что в Днепр направлена комиссия во главе с председателем Департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгением Ковалем.

9 мая в Днепре в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий. Как информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики (флагов): активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме того, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт.

Вследствие этих событий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, осуществлявших охрану порядка. В частности, двое полицейских обратились в больницу из-за поражения, полученного в результате распыления слезоточивого газа.