Российских туристов вызволили из каньона в Гагрском районе Абхазии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии вызволили из каньона в Гагрском районе республики туристов из Москвы и Перми, заблокированных из-за резкого подъема уровня воды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд, двоим удалось выбраться из каньона реки Хашпсы на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно", - сказал руководитель пресс-службы МЧС Мизан Ломия.

По его словам, сотрудники МЧС спустились в каньон и с помощью страховочных веревок подняли туристов на поверхность.

"Туристы прибыли в Абхазию, чтобы заняться каньонингом - новым и весьма популярным в последнее время видом экстремального отдыха, однако о маршруте следования никому не сообщили, спецснаряжения и экипировки, помимо гидрокостюмов, у них не было", - сообщил Ломия.

"Такая беспечность не раз приводила к трагическим последствиям. На сей раз попавших в беду удалось спасти, но проблема обнаружения подобных туристических групп-"невидимок" в горах Абхазии с каждым годом становится все актуальнее", - отметил руководитель пресс-службы МЧС республики.