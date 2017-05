Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Увольнение директора ЦРУ Джеймса Коми свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа сорвать расследование, касающееся "российского вмешательства" в президентские выборы и связей его команды с Россией, считает сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

"С учетом того, когда это (увольнение - ИФ) произошло, нет сомнений, что причиной увольнения Коми стало стремление Трампа остановить расследование, касающееся контактов членов его предвыборной команды с Россией", - заявила сенатор телекомпании CNN.

Как сообщают СМИ, накануне своей отставки Коми обратился к конгрессменам и в минюст с просьбой предоставить ему больше возможностей для проведения расследования в этом направлении.

В связи с этим, сказала Уоррен, конгресс должен вызвать замминистра юстиции (он же заместитель генпрокурора) Рода Розенстайна, где он под присягой должен дать показания о том, требовал ли Коми расширения полномочий в проведении расследования.

Сам Трамп, комментируя реакцию демократов на увольнение Коми, назвал их "лицемерами".

"Демократы месяцами и месяцами жаловались на Коми. Сейчас, когда он уволен, они ПРИТВОРЯЮТСЯ (так в тексте - ИФ), что огорчены. Лживые лицемеры!" - написал президент в своем твиттере.

Dems have been complaining for months & months about Dir. Comey. Now that he has been fired they PRETEND to be aggrieved. Phony hypocrites!