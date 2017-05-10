Трамп с первого дня на посту сомневался в способности Коми успешно руководить ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с первого дня пребывания на этом посту обдумывал вопрос о том, чтобы уволить с поста главы ФБР Джеймса Коми, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент сразу после победы на выборах стал обдумывать вопрос о возможном увольнении Джеймса Коми с поста главы ФБР", - сказала она на брифинге.

Сандерс добавила, что за последние месяцы Трамп "утратил доверие" к работе Коми, и аналогичной точки зрения, по ее словам, придерживаются в Минюсте, а также многие конгрессмены.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что президент не стал сразу увольнять Коми, так как хотел дать ему шанс доказать, что тот может эффективно руководить ФБР. "Он хотел дать Коми шанс. Но теперь считает, что принял правильное решение", - завила Сандерс.

Она сказала, что Трамп не стал говорить с Коми перед объявлением об увольнении, так как "посчитал, что в этом случае правильно действовать согласно протоколу".