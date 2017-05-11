Не менее восьми человек погибли в результате землетрясения в китайском Синьцзяне

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, по предварительным данным, стали не менее восьми человек, еще 11 человек получили травмы, сообщили китайские СМИ.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано около 06:00 по местному времени (01:00 мск) в четверг вблизи границы Синьцзяна с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Как сообщают СМИ, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, развернута спасательная операция, периодически отмечаются афтершоки.

По мнению экспертов, хотя сила землетрясения не была слишком большой, оно стало достаточно серьезным в связи с небольшой глубиной залегания эпицентра.