Трамп в Белом доме обсудил с главой МИД Украины дальнейшую поддержку Киева

Климкин обсудил с вице-президентом Пенсом ситуацию в Донбассе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина и обсудил с ним ситуацию на Украине, сообщило посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook в ночь на четверг.

"Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.