Глава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию, утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - сказал Климкин в интервью "ТСН.Тыждень", говоря о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на этой неделе.

Глава МИД Украины отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки". "Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше", - указал он.

По словам Климкина, можно вести речь об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".