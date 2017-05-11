Уволенный директор ФБР отказался разбираться в причинах отставки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уволенный президентом США Дональдом Трампом с должности директора ФБР Джеймс Коми заявил, что не будет разбираться в обстоятельствах, которые привели к его отставке.

"Я всегда верил, что президент может уволить директора ФБР по любой причине, или вообще без причины. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы разобраться с этим решением или на то, как оно было принято. Надеюсь, вы тоже не будете этого делать. Что сделано, то сделано, у меня все будет прекрасно, но я буду сильно скучать по вам и по работе", - написал он в обращении к своим бывшим коллегам по бюро.

При этом Коми добавил, что "в период нестабильности американский народ должен видеть в ФБР опору компетентности, честности и независимости".

Трамп уволил Коми в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР.

В то же время СМИ сообщают, что причиной решения Трампа об отставке Коми стало то, что директор ФБР отказался сообщить заранее самому президенту, а также минюсту о том, что конкретно он будет докладывать сенату о проводимом расследовании так называемого "российского вмешательства" в кампанию по президентским выборам в США.

Увольнение Коми вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.