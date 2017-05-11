Прокуратура Штутгарта начала расследование против руководства Volkswagen

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении главного исполнительного директора немецкого автопроизводителя Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера, пишет газета Wirtschaftswoche.

Он подозревается в причастности к манипуляциям с выхлопными газами. Речь идет о деятельности Мюллера в качестве члена совета директоров Porsche SE, которая является дочерней компанией VW.

Кроме того, расследование ведется против бывшего руководителя VW Мартина Винтеркорна, главы наблюдательного совета Ханса-Дитера Пётша и члена совета директоров Porsche SE Филиппа фон Хагена.

Заявление против руководства VW было подано Федеральным управлением по надзору за финансовым сектором (BaFin). Летом 2016 года ведомство обращалось в прокуратуру, заподозрив топ-менеджеров автоконцерна в манипуляции информацией по акциям Porsche SE, отмечает Deutsche Welle.

Прокуратура города Брауншвейг также расследует аналогичные манипуляции. Под подозрением находятся Пётш, Винтеркорн и Херберт Дисc, отвечающий в VW за развитие марок.