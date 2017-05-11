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В Венесуэле выросло число жертв столкновений с полицией

По данным правительства, погибли 38 человек, однако оппозиция и правозащитники утверждают, что погибших больше 45

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Еще один человек погиб в результате столкновений оппозиционеров с полицией в столице Венесуэлы Каракасе, как минимум 93 человека получили ранения, сообщило в ночь на четверг агентство Associated Press.

Кроме того, один человек, пострадавший в ходе демонстраций в понедельник, скончался накануне от травм.

Таким образом, число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле, по данным правительства, составило уже 38 человек. Между тем, венесуэльская оппозиция и правозащитники заявляют, что оно превысило 45 человек.

С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста. По последним данным, за это время только в столице страны более 750 человек получили ранения. Кроме того, полиция задержала более 1,3 тыс. выступающих на стороне оппозиции. Еще 250 гражданских лиц предстали перед военными трибуналами.

Ранее президент страны Николас Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле, однако оппозиционеры отказались принимать участие в этом процессе и назвали его незаконным.

Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

"Мать всех маршей" в Каракасе

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Протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции.
Теги: Венесуэла
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