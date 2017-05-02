В столице Венесуэлы протестующие заблокировали улицы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Протестующие заблокировали улицы Каракаса мешками с мусором, обломками бетона и металлоломом в знак протеста против внесения в конституцию страны изменений, предложенных ранее президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает во вторник агентство AP.

Ранее сообщалось, что венесуэльская оппозиция призвала к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.

Согласно сообщениям местных СМИ, в среду оппозиция намерена провести масштабные протестные акции по всей стране.

Ранее, выступая на первомайском митинге Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания. В свою очередь оппозиция назвала действия Мадуро "государственным переворотом". Учредительное собрание в Венесуэле имеет полномочия изменять существующий государственный строй страны.