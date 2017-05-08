Оппозиция Венесуэлы не будет пересматривать конституцию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционная коалиция в Венесуэле отказалась принимать участие в пересмотре конституции страны, инициированный президентом Николасом Мадуро, сообщило агентство Bloomberg.

Противники действующей власти считают предложение президента мошенническим. Как заявил лидер оппозиционеров Энрике Каприлес, учредительное собрание Мадуро противоречит закону страны. В связи с этим в понедельник у здания министерства образования в Каракасе соберется акция протеста, на которой представят аргументы против созыва учредительного собрания.

Из-за тяжелой экономической ситуации в Венесуэле проходят протесты обедневших граждан, в ходе которых погибли десятки человек.