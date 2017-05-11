Шестой раунд переговоров по Сирии пройдет в Женеве 16-19 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Шестой раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве пройдет 16-19 мая, сообщил в четверг спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Переговоры по Сирии пройдут 16-19 мая, (это будут) относительно короткие деловые переговоры", - отметил де Мистура. По его словам, стороны постараются закрепить процесс, инициированный ранее в Астане.

"Без достигнутого в Астане соглашения по деэскалации мы бы могли увидеть в 10 раз больше трагедий, таких, как в Алеппо", - добавил де Мистура.

"Приоритетом для сирийского народа остается прекращение убийств", - сказал он.