Глава МИД Канады обратилась к делегации РФ на заседании Арктического совета на русском языке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время выступления на Арктическом Совете выразила российской делегации благодарность на русском языке и заявила, что рада их видеть на заседании.

"Я хотела бы поприветствовать наших российских соседей, особенно коренные народы. Мы с вами не только соседи, но даже родственники. Хотя по определенным вопросам у нас разные точки зрения, всегда в Арктическом совете мы могли обсуждать, и мы будем обсуждать и решать наши общие проблемы на севере. Я очень рада видеть вас здесь", - сказала она по-русски и продолжила дальше выступление на английском языке.

По имеющейся информации, глава МИД Канады имеет украинские корни.

Фриланд находится в санкционном "черном списке" РФ.