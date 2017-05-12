СМИ сообщили об отмене визита Трампа в ФБР из-за опасений холодного приема

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Планы президента США Дональда Трампа посетить штаб-квартиру ФБР, чтобы поднять боевой дух сотрудников, отменились из-за возможного "холодного" приема, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей администрации.

По словам агентов ФБР, после увольнения их директора Джеймса Коми "немногие были готовы встретить президента в Бюро с распростертыми объятиями". "Я считаю, что большинство сотрудников ФБР настроены к Коми лояльно... Трамп не получил бы хороший прием в штаб-квартире", - сказал один из представителей ФБР.

Как сообщили телеканалу высокопоставленные источники в Белом Доме, Трамп отказался от идеи посетить ФБР "в четверг после полудня".

Ранее исполняющий обязанности директора Бюро Эндрю Маккейб заявил, что сотрудники ФБР положительно относятся к экс-главе ведомства Джеймсу Коми.

Президент США освободил Коми от должности в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР. Увольнение вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.