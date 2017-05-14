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США объявили о втором инциденте с российским самолетом над Черным морем

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Во второй раз за неделю самолет российских ВКС приблизился к американскому самолету-разведчику в небе над Черным морем, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военных США.

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Последний инцидент произошел примерно в 160 километрах о побережья Крыма. По словам сотрудников минобороны США, это случилось утром в пятницу. Российский Су-27 пролетел в 12 метрах о самолета-разведчика P-8 "Посейдон", летевшего в международном воздушном пространстве.

В прошлый раз Су-27 приблизился к разведчику на шесть метров. Военные не уточнили, был ли российский самолет вооружен и были ли это одни и те же машины в обоих случаях.

Два инцидента произошли до и после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Аляску.

Пентагон увеличил активность в Черном море после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Теги: США, Россия, Черное море, Су-27
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