Пассажиров рейса United Airlines эвакуировали из-за скорпиона

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров самолета авиакомпании United Airlines, готовившегося к рейсу из американского Хьюстона в столицу Эквадора Кито, эвакуировали из-за обнаруженного на борту скорпиона, сообщает MarketWatch.

Скорпиона заметили на одежде одного их пассажиров, после чего самолет вернули со взлетной полосы в ангар. Как выяснилось, скорпион не успел ужалить человека. Пассажирам пришлось ждать подачи другого воздушного судна, вследствие чего рейс был задержан. Представители компании подчеркивают, что обеспечили вылетающим бесплатное питание во время ожидания.

Это уже второй инцидент со скорпионом на борту United за последний месяц. В апреле ядовитое паукообразное ужалило пассажира бизнес-класса, летевшего из того же Хьюстона в канадский Калгари.