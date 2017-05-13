США предложили помощь в борьбе с WannaCry

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США предложило помощь в борьбе с распространением компьютерного вируса WannaCry, с помощью которого хакеры атаковали множество объектов по всему миру.

"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь, если это необходимо, нашим партнерам, как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне. В DHS работают профессионалы в области кибербезопасности, которые могут предоставить экспертные знания и поддержку критически важным объектам инфраструктуры", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.