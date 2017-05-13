Вирус WannaCry атаковал системы основного железнодорожного оператора Германии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международная кибератака затронула крупнейшего железнодорожного оператора Германии — компанию Deutsche Bahn. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает телеканал ZDF.

О последствиях атаки на данный момент неизвестно. Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) в твиттере настоятельно советует гражданам установить обновления для операционных систем Windows.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.