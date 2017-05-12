Сбербанк отразил вирусные атаки на свою инфраструктуру

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России отразил вирусные атаки хакеров на свою инфраструктуру, сообщила журналистам пресс-служба банка.

"Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", - отметил представитель банка.

Как сообщалось ранее, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

"В связи с сообщениями о вирусных атаках службы банка, отвечающие за кибербезопасность переведены в режим повышенной готовности", - сообщила пресс-служба Сбербанка.

Ранее МВД заявило, что министерство локализовало кибератаки на свои серверы, утечек данных удалось избежать. Блокировано порядка 1 тыс. зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вируса. Ранее в СМИ появилась информация о хакерских атаках на компьютеры МВД. По данным СМИ, все компьютеры ведомства оказались заблокированы. За снятие блокировки хакеры требовали расплатиться биткоинами.