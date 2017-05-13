Глава МИД Британии не исключил вмешательства России в выборы в парламент

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью газете The Daily Telegraph , что российские власти могут попытаться оказать влияние на исход досрочных выборов в парламент страны, запланированных на следующий июнь.

По словам министра, существует "реальная возможность" такого развития событий, причем якобы Москва предпочтет, чтобы на парламентских выборах одержала победу Лейбористская партия во главе с Джереми Корбиным.

"Мы, безусловно, думаем , что (власти РФ - ИФ) сделали это (вмешались в выборы - ИФ) в США; ясно, что именно это сделали во Франции", - сказал он, добавив при этом, что Россия также пыталась вмешаться в обстановку на западных Балканах.

По словам Джонсона, Москва хотела бы "в целом подорвать веру в демократию и дискредитировать демократический процесс".

В апреле парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня 2017 года досрочных парламентских выборов. Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.